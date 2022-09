GameStop in perdita di altri 100 milioni, ma ha fiducia nell'aumento di scorte di PS5 e Xbox Series

GameStop ha pubblicato il proprio report finanziario per il quarto fiscale che va da maggio a luglio e ha segnalato di essere in perdita di 108,7 milioni di dollari. Al tempo stesso, però, è fiduciosa del fatto che le scorte di PS5 e Xbox Series X|S aumenteranno a breve.

I 108,7 milioni di perdita superano anche le cifre dello scorso anno: nello stesso periodo del 2021, GameStop aveva segnalato una perdita di 61,6 milioni di dollari. L'unico segmento in crescita, sul quale GameStop si sta concentrando particolarmente, è quello dei Collezionabili che è cresciuto da 177,2 milioni (Q2 2021) a 223,2 milioni (Q2 2022).

GameStop ha anche affermato di essere stata in grado di tagliare alcuni costi amministrativi. Recentemente la compagnia ha licenziato il proprio CFO e ha licenziato vari dipendenti, compreso parte dello staff di Game Informer.

Il logo di GameStop

Nel corso di una riunione finanziaria, l'amministratore delegato Matt Furlong ha dichiarato che la situazione della compagnia potrebbe migliorare, affermando che nei prossimi mesi GameStop dovrebbe avere una "maggiore disponibilità" di console di attuale generazione, uno dei prodotti più richiesti.

Furlong ha detto che, sebbene GameStop non stia registrando guadagni e profitti in questo momento, ritiene che GameStop sia in una posizione finanziaria "molto più forte" rispetto a 18 mesi fa. Ha detto che il piano di GameStop per risollevare le cose, che include l'ingresso nello spazio delle criptovalute e degli NFT, comporta dei rischi e richiede tempo, ma è un percorso in cui crede.