Cyberpunk: Edegerunners, i primi tre episodi in anteprima su Twitch, ecco quando

Tramite le pagine del sito ufficiale di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha annunciato che trasmetterà i primi tre episodi di Cyberpunk: Edgerunners su Twitch in anteprima mondiale il 12 settembre, prima del debutto su Netflix.

L'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane di lunedì 12 settembre sul canale Twitch di CD Projekt, a questo indirizzo. Vi ricordiamo che invece il lancio della prima stagione completa su Netflix è programmato per il giorno dopo, ovvero martedì 13 settembre 2022.

Se avete un canale Twitch sarete felici di sapere che l'evento è disponibile per il co-streaming. Trovate tutti i dettagli e gli asset ufficiali (Overlay, musica di sottofondo e loghi) a questo indirizzo.

Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners è un anime realizzato in collaborazione con Studio Trigger, noto studio di animazione giapponese autore di Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia, Darling in the Franxx, giusto per citare alcune delle loro opere. L'anime è ambientato nello stesso universo di Cyberpunk 2077 e ha come protagonista David Martinez, un ragazzo di strada che tenta di sopravvivere nella futuristica Night City diventando un "edgerunner", ovvero un mercenario fuorilegge anche detto "cyberpunk".

Giusto pochi giorni fa è stato presentato un nuovo trailer di Cyberpunk: Edgerunners ricco di sparatorie e violenza, nonché una serie di contenuti a tema da ora disponibili all'interno di Cyberpunk 2077.