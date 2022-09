Classifica giapponese di inizio settembre 2022: The Last of Us Parte I non raggiunge la Top 3

Famitsu ha reso disponibili i dati di vendita del mercato videoludico (fisico) per il Giappone, nella settimana compresa tra il 29 agosto e il 4 settembre 2022. La classifica ci permette di vedere che The Last of Us Parte I per PS5 non riesce ad arrivare in Top 3.

Iniziamo con la classifica di vendita software (tra parentesi le vendite totali):

[NSW] JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bandai Namco, 09/01/22) - 19,807 (Nuovo) [PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) - 15,036 (83,377) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 12,568 (4,815,149) [NSW] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (Spike Chunsoft, 09/01/22) - 12,542 (Nuovo) [PS5] The Last of Us Parte I (SIE, 09/02/22) - 10,954 (Nuovo) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 9,004 (715,641) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,565 (2,776,718) [NSW] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) - 8,565 (2,776,718) [PS4] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (Spike Chunsoft, 09/01/22) - 7,720 (Nuovo) [NSW] Kirby e la Terra Perduta (Nintendo, 03/25/22) - 7,246 (876,792)

Come potete vedere, la classifica giapponese non è completamente dominata da Nintendo Switch, ma le posizioni PlayStation sono solo tre, a differenza della precedente settimana durante la quale la console di Sony aveva dominato. Tra i successi di PlayStation troviamo Earth Defense Force 6, The Last of Us Part I e Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Il primo di questi ha venduto anche più di The Last of Us Parte I.

Billy di The Last of Us Parte I

Vediamo invece la classifica di vendita hardware giapponese nel periodo di riferimento:

Switch OLED Model - 66,442 (2,377,584) Switch - 22,857 (18,638,901) PlayStation 5 - 18,431 (1,647,464) Switch Lite - 8,869 (4,879,602) Xbox Series X - 4,175 (158,750) PlayStation 5 Digital Edition - 1,861 (264,173) Xbox Series S - 1,263 (164,962) New 2DS XL (incluso 2DS) - 56 (1,188,606) PlayStation 4 - 10 (7,819,849)

Senza sorpresa, Switch continua a rimanere prima, con PS5 che ottiene però un valido terzo posto. Le scorte della console sembrano in aumento nelle ultime settimane, sulla base dei dati di vendita.