Call of Duty Warzone Mobile: 120 giocatori, condivisione progressi e altri dettagli

Call of Duty: Warzone Mobile verrà mostrato nel corso dell'evento Call of Duty Next in arrivo il 15 settembre, ma alcuni dettagli sono emersi in anticipo, insieme anche a un teaser che ha confermato il nome ufficiale del gioco.

Tra queste informazioni c'è la presenza di lobby da 120 giocatori, oltre alla condivisione dei progressi in qualche forma e una struttura verosimilmente simile a quella del battle royale visto su PC e console, peraltro in procinto di evolversi in maniera definitiva con l'arrivo di Call of Duty: Warzone 2.0.



In base a quanto emerso, sembra proprio trattarsi di un adattamento mobile di Warzone, con le caratteristiche principali del gioco originale ma il tutto ovviamente costruito a misura di piattaforme mobile. Per il resto, tutto è rimandato al 15 settembre all'interno dell'evento Call of Duty Next, ma il teaser pubblicato da Activizion Blizzard intanto conferma il nome del nuovo gioco mobile.

Per il resto, il video è molto breve e dice ben poco dei contenuti di Call of Duty: Warzone Mobile, al di là di un assaggio dell'ambientazione bellica tipica della serie, considerando anche che il gigantesco aereo che compare nello spezzone di video sembra quello della sequenza introduttiva alla mappa di Verdansk.

La presentazione ufficiale è dunque fissata per il 15 settembre 2022 durante l'evento Next, nel quale verrà svelato anche il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 e l'arrivo di Call of Duty: Warzone 2.0 su console e PC.