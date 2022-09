Little Nightmares è in arrivo su piattaforme mobile

Little Nightmares sta per arrivare su piattaforme mobile, come annunciato dal team Tarsier Studios oggi, con data ancora da annunciare ma periodo di lancio previsto per questo inverno, dunque verosimilmente tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

A oltre 5 anni di distanza dalla sua uscita originale su console e PC, Little Nightmares sta dunque per tornare in versione Android e iOS, portando con sé tutti i contenuti originali e la particolare esperienza che ha caratterizzato l'opera di Tarsier, che ha portato il team alla ribalta internazionale, confermata con l'uscita anche di Little Nightmares 2.

Little Nightmares, un'immagine del gioco

Da notare, peraltro, che la serie era già arrivata in precedenza su piattaforme mobile con Very Little Nightmares, gioco appositamente sviluppato per queste.

Il gioco è una particolare avventura che mischia enigmi ed elementi in stile platform, che ci vede seguire la bizzarra storia di Six, una piccola bambina in impermeabile giallo che si ritrova all'interno di una dimensione da incubo, popolata da strane creature.

Più che un horror standard, Little Nightmares è una sorta di fiaba molto oscura, caratterizzata da un'ambientazione opprimente e personaggi grotteschi e inquietanti, mettendo in scena la lotta di una piccola bambina contro forze soverchianti e malvagie, da affrontare con una meccanica tra stealth e avventura.

Attraversando questa bizzarra ambientazione, che si scopre essere una sorta di nave piena di creature inquietanti, ci troviamo a scoprire sempre più sul luogo in cui ci troviamo, cercando al contempo di fuggire e mettere fine alle minacce che rappresenta. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Little Nightmares.