Marvel: il gioco di Amy Henning e Skydance potrebbe essere I Fantastici 4, secondo un teaser

Come sappiamo, Skydance New Media e Amy Henning sono al lavoro su un gioco Marvel che sarà mostrato al Disney & Marvel Games Showcase. Non sappiamo ufficialmente di che gioco si tratti, ma recenti speculazioni basate su alcuni teaser spingono a pensare che si tratti dei Fantastici 4.

In precedenza, durante un podcast di Kevin Smith, è stato detto che i fan avevano indovinato il tema del gioco. Ben Hanson di MinnMax ha analizzato la chat e ha scoperto che i due candidati più credibili erano Ant-Man e I Fantastici 4.

Ora, inoltre, Marvel ha indicato che il gioco di Skydance New Media è un "Marvel ensemble game", ovvero un "gioco d'insieme". Questo fa pensare che si tratti di un gioco dedicato a un gruppo di eroi, non a un singolo personaggio. La conclusione è quindi che si tratti de I Fantastici 4.

I loghi di Marvel e Skydance New Media

Non conosciamo la data di questo gioco, ma il 2024 sembra essere un periodo credibile considerando i classici 3-4 anni di sviluppo di un AAA (senza tenere conto di ritardi e problematiche varie, si intende): si tratta dell'anno di uscita del film de I Fantastici 4. Anche il periodo di uscita potrebbe quindi spingere a credere che si tratti del gruppo di eroi.

Ovviamente si tratta solo di un insieme di speculazioni per il momento. Non ci resta altro da fare se non attendere l'arrivo del Disney & Marvel Games Showcase: ecco la data e i dettagli ufficiali.