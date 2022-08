Disney & Marvel Games Showcase: data e ora dell'evento videoludico

Disney e Marvel hanno annunciato un nuovo evento: il Disney & Marvel Games Showcase. La data dell'evento è il 9 settembre 2022. L'orario è le 22:00, ora italiana.

Secondo la descrizione ufficiale, "questo evento digitale includerà nuovi contenti videoludici da Disney & Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century. Oltre a tutti i nuovi annunci, gli spettatori possono apsettarsi nuove informazioni su Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns, LEGO Star Wars La saga degli Skywalker e i primi dettagli sul venturo gioco Marvel in sviluppo presso Skydance New Media".

Per il momento, questo è tutto quello che sappiamo sull'evento. Non ci resta altro da fare se non attendere il Disney & Marvel Games Showcase per scoprire quali sono le novità.

Il nuovo gioco di Skydance New Media non è per ora noto. Secondo alcuni rumor potrebbe essere legato a Ant-Man o ai Fantastici 4. Sappiamo che dietro il progetto c'è Amy Henning, nota soprattutto in quanto autrice dei primi Uncharted.

Come sempre, seguiremo l'evento in diretta: seguiteci tramite il canale Twitch di Multiplayer.it per vivere insieme a noi tutti gli annunci di Disney e Marvel.