Switch Sports ora include il potentissimo Matt: ecco i codici per attivare il personaggio-meme

Nintendo ha annunciato che all'interno di Nintendo Switch Sports è disponibile ora un nuovo avversario, Matt. In realtà, si tratta di un personaggio noto ai giocatori di Wii Sports. Matt era un potente sportivo, noto su internet anche grazie ai meme.

Matt è molto forte e anche Nintendo suggerisce di scontrarsi con lui se si desidera una sfida più impegnativa. Per poter giocare contro di lui in Nintendo Switch Sports, è necessario inserire questi codici nel menù di scelta della difficoltà: ZR+R+A, oppure ZL+L+Destra.

Matt è un Mii. Il personaggio è nato in Wii Sports nel 2006, ma è diventato popolare nel 2018 grazie ad alcuni meme, Si tratta del boss finale del minigioco di box di Wii Sports, ma appare anche in baseball e tennis. In Wii Sports Resort è il campione di chambara. Si tratta di un avversario temuto, in poche parole.

Matt di Wii Sports

Ora, anche una nuova generazione di giocatori potrà provare a scontarsi contro di lui. Matt è disponibile in ogni sport di Nintendo Switch Sports. Siete pronti a mettervi seriamente alla prova con il gioco di Nintendo?

Nintendo Switch Sport è disponibile su Nintendo Switch da aprile 2022. Il gioco è un successo di vendite, insieme a Kirby e non solo.