Classifica UK: Horizon Forbidden West non cede la prima posizione, ma c'è un nuovo arrivo

Tramite GamesIndustry.biz abbiamo modo di vedere la classifica di vendita dei giochi fisici nel Regno Unito. La Top 10 non è particolarmente diversa da quella della settimana precedente, ma vi è una nuova voce che sale subito in alto. Ecco la classifica realizzata con i dati di GfK:

Horizon Forbidden West

Two Point Campus

Nintendo Switch Sports

Mario Kart 8 Deluxe

Gran Turismo 7

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker

Leggende Pokémon: Arceus

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft (Switch)

F1 22

Come potete vedere, Horizon Forbidden West è di nuovo in prima posizione, grazie anche al fatto che è venduto in bundle con PS5. La novità della settimana è Two Point Campus, che debutta subito in seconda posizione. Per il resto, la classifica è quasi identica a quella della precedente settimana, con giusto qualche cambio di posizione.

Two Point Campus

I giochi Nintendo Switch sono un membro fisso della classifica UK, anche se PS5 si difende bene anche con Gran Turismo 7 che rimane in quinta posizione.

La terza posizione è di Nintendo Switch Sports, successo della compagnia di Kyoto e da poco aggiornato con l'aggiunta di Matt, il personaggio-meme.