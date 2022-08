Mordhau arriva anche su PlayStation e Xbox: l'annuncio ufficiale

Triternion ha annunciato che il gioco d'azione multigiocatore Mordhau sarà pubblicato anche su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Non vi è per il momento una data di uscita ufficiale, nemmeno generica.

Mordhau è già disponibile dall'aprile 2019 in versione PC, tramite Steam. Il gioco è stato finanziato tramite una campagna Kickstarter nel 2017 e si è rivelato un successo. Tramite Steam, possiamo vedere che il gioco ha una valutazione "Molto Positiva" con oltre 84.000 recensioni.

La descrizione ufficiale recita: "Mordhau è uno slasher multigiocatore medievale in prima e terza persona. Entra in un frenetico campo di battaglia insieme a un massimo di 80 giocatori nei panni di un mercenario in un realistico mondo immaginario, dove potrai sperimentare brutali ma soddisfacenti combattimenti corpo a corpo di cui non potrai più fare a meno."

Il gioco propone battaglie PvP, cooperative ed offline contro l'IA. Si possono personalizzare i propri personaggi e combattere con il proprio stile, corpo a corpo oppure dalla distanza.

Diteci, siete interessati alla versione console di Mordhau? Oppure avete già la versione PC?