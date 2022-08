Nier: Automata, il cosplay di A2 di melamori.cosplay è davvero molto affascinante

Nier: Automata è ancora una notevole fonte di reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, oltre ad essere diventato un grande successo videoludico, come dimostra nuovamente questo cosplay di A2 da parte di melamori.cosplay, davvero affascinante.

Il motivo di questo successo di Nier: Automata in ambito cosplay è presto detto, essendo decisamente palese: basandosi su un variopinto cast di personaggi carismatici e fascinosi, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste sono rimaste facilmente impresse nell'immaginario comune.

Tra queste, oltre alla protagonista B2, troviamo la qui presente A2 come uno dei soggetti più gettonati: d'altra parte, entrambe sono caratterizzate da un design particolarmente accattivante, per così dire. Spesso vengono sfruttate per cosplay che puntano a mostrare molto della modella, ma in certi casi sono semplicemente dei grandi lavori di ricostruzione dei costumi e dei personaggi originali, come in questo esempio da parte di melamori.cosplay.

La bella modella è calata veramente bene nel personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea. Il tutto rende notevole la somiglianza con l'originale, replicando la tipica bellezza glaciale di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.



