Il Trono di Spade, un cosplay di Daenerys da Lada Lyumos con tanto di uova di drago

Il Trono di Spade vedrà a breve il debutto del prequel, House of the Dragon, ma Lada Lyumos ha voluto omaggiare la serie originale e in particolare il personaggio di Daenerys Targaryen con il suo ultimo cosplay.

Vestito, parrucca, qualche accessorio (fra cui un uovo di drago) e una location adatta: anche stavolta ci troviamo di fronte a un lavoro molto ben curato, come da prassi per la modella russa che di recente ci ha deliziati con il cosplay del primo, iconico artwork di Cyberpunk 2077.

Peraltro, nel suo post su Instagram, Lada ha approfittato per parlare del controverso finale dello show. "È abbastanza impegnativo completare la visione di una grande serie televisiva con tante stagioni", ha scritto.

"Specialmente quando gli sceneggiatori hanno creato una trama lunga e complicata. Succede molte volte, vedi ad esempio Dexter, Lost e ora Il Trono di Spade. (...) Qual è il peggiore finale a cui abbiate mai assistito?"