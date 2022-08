Cyberpunk 2077: il cosplay di Lada Lyumos ricrea il primo, iconico artwork del gioco

Sono passati nove anni dal reveal di Cyberpunk 2077 e Lada Lyumos ha voluto realizzare un cosplay del primo, iconico artwork del gioco, quello della donna in ginocchio con le braccia bioniche.

Come certo ricorderete, il lancio del gioco non è stato il più riuscito che si ricordi, specie per le versioni Xbox One e PS4 di Cyberpunk 2077, ridotte così male da diventare dei meme, e la questione ha creato una lunga lista di problemi a CD Projekt RED, in primis dal punto di vista reputazionale.

Polemiche che tuttavia non hanno sfiorato Lada Lyumos, che ha raccontato nel suo post su Instagram di come abbia pensato di interpretare quel personaggio fin dal primo teaser trailer del gioco, e oggi ha finalmente realizzato tale proposito.

È peraltro buffo constatare che l'artwork realizzato da CD Projekt RED appare fondamentalmente più sensuale rispetto al cosplay della modella russa, che pure ci ha abituati a scatti molto d'impatto per via del suo fisico straordinario.