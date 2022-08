Mario Kart Tour aggiungerà "nuovi modi per giocare" a settembre 2022

Nintendo ha annunciato che Mario Kart Tour, gioco mobile della serie automobilistica della grande N, riceverà un aggiornamento a settembre 2022. Questo update aggiungerà "nuovi modi per giocare". L'informazione è stata condivisa tramite Twitter.

"Con l'aggiornamento multigiocatore di Mario Kart Tour di fine settembre, aggiungeremo nuovi modi di giocare in multigiocatore", ha scritto Nintendo su Twitter, "e rimuoveremo le Gare Oro (disponibili solo per gli abbonati a Mario Kart Tour Gold Pass; vedere la notifica in-game per maggiori dettagli)". Attendete maggiori informazioni all'inizio di settembre!".

Pare credibile che questa novità sia la Battle Mode che è stata scovata nei file del gioco un paio di mesi fa.

La Battle Mode di Mario Kart Tour è stata scovata dai dataminer, che hanno trovato anche effetti sonori provenienti da vari percorsi. L'update di settembre 2022, inoltre, coinciderà con il terzo anniversario del gioco, quindi avrebbe senso proporre una grossa novità proprio in tale momento.

Per ora non sappiamo nulla di più, ma non dovrebbe mancare troppo all'arrivo di novità. Diteci, state giocando a Mario Kart Tour? Oppure preferite i nuovi percorsi di Mario Kart 8 Deluxe.