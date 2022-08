Marvel's Midnight Suns è il gioco più grande mai creato da Firaxis

Marvel's Midnight Suns è il gioco più grande che Firaxis abbia mai realizzato: lo ha rivelato il team di sviluppo contestualmente all'annuncio che sarebbe stato necessario più tempo per completare il lavoro.

Rinviato al primo trimestre del 2023, Marvel's Midnight Suns offrirà dunque un'esperienza più corposa rispetto ai vari XCOM e Civilization, stando alle parole dello studio. In che termini, esattamente? Difficile dirlo, al momento.

Peraltro, come riportato, ci sono grossi dubbi sul destino delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch del gioco, che allo stato attuale non hanno neanche una finestra di uscita ufficiale e potrebbero dunque essere cancellate.

È ovviamente un peccato che lo sviluppo di Marvel's Midnight Suns sia incappato in queste difficoltà, visto che il tie-in strategico di Firaxis prometteva decisamente bene e il focus sui personaggi delle ultime settimane aveva rivelato tanto sul gameplay.