Demon Slayer: il cosplay di Daki di momoreku svela il suo lato demoniaco

Demon Slayer con la Stagione 2 si è confermato uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni, cosa che inevitabilmente si riflette anche nel panorama dei cosplayer, che non si lasciano sfuggire l'occasione di vestire i panni dei personaggi tratti dall'opera di Koyoharu Gotōge. Oggi ammiriamo il cosplay di Daki realizzato da momoreku, che dà vita alla demonessa del quartiere dei piaceri in compagnia del fratello Gyuntaro.

Daki è una degli antagonisti principali della Stagione 2 di Demon Slayer. È un demone estremamente potente, tanto da rappresentare la Sesta Luna Crescente dell'esercito demoniaco di Kibutsuji Muzan, assieme al fratello Gyutaro. Oltre a una forza, resistenza e agilità fuori parametro, il suo potere speciale le permette di manipolare gli obi, un indumento tradizionale giapponese, che può usare come se fossero delle lame affilatissime.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il cosplay firmato da momoreku rappresenta la forma demoniaca completa di Daki, caratterizzata da capelli bianchi e tatuaggi scarlatti che ricoprono il viso. Alle sue spalle vediamo invece il fratello Gyutaro, sempre pronto ad aiutare la sorella quando è in pericolo. Entrambi i personaggi sono stati riproposti in maniera impeccabile, con grande cura per costumi, trucco e composizione dello scatto.

Vi interessano altri cosplay ispirati a personaggi di anime e manga? Allora date uno sguardo al cosplay di Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling realizzato da Hiko e quello di Neliel Tu Oderschvank da Bleach di purai.prih. Cambiando genere, vi suggeriamo anche il cosplay di Yae Miko di Genshin Impact firmato mmmenmentan e quello di Starlight da The Boys di narga_lifestream.