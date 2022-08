Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance per PS5, PS4 e Switch svelato da un leak

A quanto pare la divisione giapponese di Amazon ha svelato per errore Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance, un nuovo gioco per PS5, PS4 e Nintendo Switch non ancora annunciato ufficialmente, con tanto di data di uscita, programmata per il prossimo 8 novembre.

Dalla pagina di Amazon.jp apprendiamo che Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance sarà pubblicato da GameMill Entertainment, il pubblisher di Nickelodeaon All-Star Brawl e Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues.

Purtroppo non sono presenti ulteriori dettagli, ma dal titolo del gioco appare chiaro che sarà basato sulla serie animata Avatar: The Last Airbender, andata in onda su Nickelodeon tra il febbraio del 2005 e luglio 2008, mentre in Italia è stata trasmessa dal dicembre del 2008 con il titolo Avatar: La Leggenda di Aang.

Avatar: The Last Airbender, un'immagine della serie animata

La serie è ambientata nell'era Aang in un mondo immaginario ispirato all'oriente, in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti agli elementi acqua, terra, fuoco e aria. Protagonista della storia il dodicenne Aang, un Avatar a cui spetta il compito di far cessare le ostilità tra i quattro paesi, in guerra da un secolo, grazie alla sua abilità di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, e ai suoi amici Katara, Sokka e Toph, che lo accompagnano nelle sue avventure.

Il leak sembrerebbe concreto. Come segnala VGC a febbraio erano circolate in rete le prime voci riguardo un GDR per console basato sull'universo di Avatar e dell'era Aang, con data di uscita non troppo lontana. Per saperne di più a questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di GameMill Entertainment.