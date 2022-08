Space for Sale, edilizia spaziale da THQ Nordic in anteprima

Lo showcase di THQ Nordic è stato indubbiamente sostanzioso e il publisher è riuscito a infilare con discreta grazia una miriade di trailer nei 45 minuti dello show. Tra i molti giochi presentati le novità assolute erano però solo quattro, ed era inevitabile che tra queste fosse Alone in the Dark a prendersi gran parte dell'attenzione, considerata l'importanza del marchio coinvolto. Eppure, nel gruppetto dei nuovi arrivi, un altro titolo ha catturato il nostro interesse, grazie al suo look cartoonesco e all'interessante idea di fondo: parliamo di Space for Sale, una sorta di strambo "city builder" gestionale dove però non si costruiscono interi centri cittadini, ma l'obiettivo è rendere abitabili pianeti alieni per clienti provenienti da ogni parte della galassia.

Alle redini del progetto ci sono i Mirage Game Studios - sviluppatori del buon Little Big Workshop - e da quanto visto esiste la possibilità di trovarsi tra le mani una piccola gemma ricca di umorismo. Ecco cosa ci hanno raccontato in anteprima di Space for Sale.