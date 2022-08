PUBG: Battlegrounds è cresciuto di 80.000 giocatori al giorno da quando è diventato free-to-play

PUBG: Battlegrounds ha guadagnato circa 80.000 giocatori al giorno da quando è diventato free-to-play, il 12 gennaio 2022. A svelarlo è stata la compagnia Krafton, evidentemente soddisfatta per il risultato, che ne ha parlato nel suo resoconto finanziario per la prima metà del 2022.

I ricavi medi per utente (ARPU) tra tutte le piattaforme sono cresciuti di più del 20%. I mercati internazionali, quindi tutti quelli oltre la Sud Corea, hanno fatto registrare il 94% dei ricavi del secondo trimestre del 2022.

Anche PUBG Mobile è andato molto bene. Stando a Krafton è il secondo gioco mobile al mondo per vendite, che ha contribuito in modo sostanziale ai 550,7 milioni di dollari di ricavi della compagnia.

Il resoconto discute anche dei giochi in arrivo, inclusa la nuova IP di Unknown World ambientata in un universo fantascientifico con gameplay a turni e incluso The Callisto Protocol, il survival horror che tanto sta facendo parlare di sé.

Si è parlato anche di un terzo progetto ancora senza nome, basato sul romanzo fantasy coreano The Bird That Drinks Tears.