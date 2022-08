Fortnite x Dragon Ball: il trailer trapela online, con i primi personaggi

È trapelato online prima del tempo il trailer di presentazione di Fortnite x Dragon Ball, la nuova e importante collaborazione che porta i personaggi del celebre manga/anime di Akira Toriyama all'interno del gioco di Epic Games, con il video che è stato riportato da alcune fonti come il noto leaker Shiina.

Non si tratta del rilascio ufficiale del trailer di presentazione di Fortnite x Dragon Ball, dunque la qualità non è molto alta e c'è il rischio che il video venga rimosso, ma intanto nel tweet riportato qui sotto da parte del leaker è possibile vedere piuttosto chiaramente alcuni contenuti previsti per questa particolare iniziativa, come le prime skin che saranno messe a disposizione.



Nel trailer vediamo chiaramente la presenza di Goku, Vegeta, Bulma e Lord Beerus, che sono in effetti i personaggi già emersi in precedenza nei rumor come utilizzabili durante la collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball, attraverso skin dedicate e oggetti a tema. Il tutto è ispirato in particolare a Dragon Ball Super, con il design dei personaggi che richiama direttamente quello tipico dell'anime: in particolare, di Goku sembra siano presenti la versione "base", quella super Saiyan, Super Saiyan Blue e Ultra Istinto, così come per Vegeta (tranne che per l'ultima).

In ogni caso, manga ormai poco tempo al lancio dell'iniziativa ufficiale: la collaborazione Fortnite x Dragon Ball avrà infatti inizio proprio oggi, 16 agosto 2022, a partire dalle ore 15:00 italiane, dunque seguiranno a breve ulteriori informazioni e probabilmente il trailer ufficiale da parte di Epic Games. L'iniziativa sembra peraltro già un successo: in seguito all'annuncio del crossover, il tweet che riportava questo è risultato il più apprezzato di sempre.