Fortnite x Dragon Ball Z, il quarto personaggio del crossover è stato svelato?

Continuano ad emergere indizi su Fortnite x Dragon Ball Z, ovvero quella che sembra essere la prossima collaborazione di alto profilo per il gioco Epic Games, questa volta con il possibile leak del quarto personaggio previsto tra le skin che potranno essere applicate con questo evento.

Avevamo già visto i leak per tre personaggi previsti su quattro, ed era già emersa l'idea che il quarto potesse essere una donna. Il nuovo leak conferma quest'ultima informazione, riferendo che la quarta skin ottenibile attraverso l'evento in crossover tra Fortnite e Dragon Ball Z dovrebbe essere quella di Bulma.



L'informazione arriva da HYPEX, account Twitter considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni relative a Fortnite, effettuando un misto di datamining e raccolta di materiali e informazioni attraverso diverse fonti.

Secondo quanto riferito da HYPEX, sembra sia stata rilevata una nuova skin femminile in Fortnite con file che si riferiscono al nome "Barium", che sarebbe Bulma secondo quanto rilevato. Ci sarebbero anche un piccone e altri oggetti collegati con "effetti cartoon", in linea con questa idea.

Come riferito in precedenza, gli altri personaggi dovrebbero essere Goku, Vegeta e Beerus, a cui si aggiungerebbe dunque anche Bulma a completare il set di personaggi di Dragon Ball utilizzabili in Fortnite. Altri dettagli sul crossover Fortnite x Dragon Ball Z sono emersi nei giorni scorsi, che fanno pensare alla collaborazione più grossa vista finora nel gioco Epic Games.