The Last Case of Benedict Fox su Xbox Game Pass, il team è entusiasta di farne parte

Tra le sorprese più interessanti dell'Xbox & Bethesda Showcase di giugno c'è stato sicuramente The Last Case of Benedict Fox, un nuovo metroidvania caratterizzato da uno stile molto particolare, che verrà lanciato direttamente su Xbox Game Pass, programma di cui il team di sviluppo appare decisamente entusiasta in una recente intervista.

Il sito TrueAchievement ha avuto modo di intervistare Bartek Lesiakowski, lead game designer del team Plot Twist responsabile del gioco, e dall'articolo possiamo trarre delle affermazioni molto positive su Xbox Game Pass da parte dello sviluppatore. "È difficile dire a parole quanta influenza positiva il Game Pass avrà sul nostro gioco", ha spiegato Lesiakowski, evidentemente molto soddisfatto di essere rientrato nel programma di Microsoft con il proprio titolo.

"Apre la porta a una moltitudine di giocatori diversi che potranno giocare a The Last Case of Benedict Fox e, tenendo le dita incrociate, potrebbero innamorarsi del gioco e del genere. È una grande opportunità per uno studio piccolo come il nostro".

Di fatto, si tratta delle stesse considerazioni condivise da molti altri sviluppatori, soprattutto in ambito indie, che trovano nel lancio anche direttamente al day one su Xbox Game Pass un notevole stimolo per i propri titoli. I vantaggi sono dati sia dal supporto economico fornito da Microsoft, che ovviamente propone degli incentivi importanti per inserire i giochi nel catalogo servizio, sia dalla grande visibilità che questi titoli ottengono una volta inseriti all'interno di Xbox Game Pass, potendo essere giocati più facilmente da una grande quantità di utenti.

The Last Case of Benedict Fox è stato annunciato con un trailer all'Xbox & Bethesda Showcase di giugno 2022 ed è un interessante metroidvania con atmosfere lovecraftiane, ed è tornato poi a mostrarsi con un video gameplay esteso.