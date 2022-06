The Last Case of Benedict Fox, video gameplay esteso per l'affascinante metroidvania

The Last Case of Benedict Fox è stato forse uno dei titoli più interessanti tra quelli presentati a sorpresa all'interno dell'Xbox & Bethesda Showcase, dunque è con piacere che torniamo a vederlo nel video gameplay esteso spiegato dagli sviluppatori.

Bartłomiej "Bartek" Lesiakowski, creative director del gioco, presenta dunque questa sessione di gameplay di The Last Case of Benedict Fox in un video di oltre cinque minuti composto esclusivamente da gameplay in presa diretta dal gioco, dunque il modo migliore per avere un'idea più precisa di cosa si tratti.

Dopo aver visto il trailer d'annuncio nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, torniamo dunque nella particolari atmosfere di questo metroidvania per esplorarne altri aspetti, più inerenti le meccaniche del gioco e alcune fasi iniziali. Come di consueto per questo genere ibrido, si tratta di un action adventure con elementi compositi, strutturato in 2D e incentrato su esplorazione, combattimenti e soluzione di enigmi ambientali.

Quello che colpisce particolarmente di The Last Case of Benedict Fox, tuttavia, è la sua particolare atmosfera che richiama l'horror di tipo lovecraftiano, sia per tematiche trattate che per collocazione storica degli eventi. Tra murder mystery e horror metafisico, il gioco si presenta davvero molto interessante.

L'uscita di The Last Case of Benedict Fox è prevista per la primavera del 2023 su PC e Xbox Series X|S all'interno di Xbox Game Pass. Da notare che tra le piattaforme non è prevista Xbox One.