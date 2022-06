Capcom Fighting Collection disponibile, ecco il trailer di lancio della raccolta

Capcom Fighting Collection è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio della raccolta, pubblicato per l'occasione da Capcom.

Annunciato alcuni mesi fa, Capcom Fighting Collection include 10 giochi prodotti dalla casa di Osaka, nella fattispecie:



Darkstalkers

Night Warriors

Vampire Savior

Vampire Hunter 2

Vampire Savior 2

Hyper Street Fighter II

Super Gem Fighter Minimix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Cyberbots

Red Earth

"Dieci dei giochi arcade più amati di Capcom in un'unica, eccezionale raccolta!", si legge nella sinossi del pacchetto. "Sarà inclusa un'ampia gamma di titoli da serie come Street Fighter e Darkstalkers, Cyberbots e la primissima versione per console di Red Earth!"

"E, ovviamente, tutti i titoli supportano la modalità online! È la raccolta perfetta sia per i veterani degli arcade ormai affezionati ai titoli, sia per chi vuole lanciarsi per la prima volta!"