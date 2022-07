Gran Turismo 7 potrebbe tornare nei FIA Motorsport Games nel 2023, quando sarà migliorato

La FIA ha diffuso un nuovo comunicato ufficiale in cui chiarisce i rapporti con Polyphony Digital e Gran Turismo 7, riferendo che il gioco Sony dovrebbe tornare a far parte dei FIA Motorsport Games nel 2023, una volta che il team avrà migliorato vari aspetti al momento considerati critici.

Come abbiamo visto, l'ottimo Assetto Corsa Competizione, del team italiano Kunos Simulazioni, ha preso il posto di Gran Turismo 7 come disciplina eSport all'interno della cornice dei FIA Motorsport Games, le varie competizioni motoristiche ufficiali della FIA, ma questo non significa che i rapporti con Gran Turismo siano definitivamente interrotti.

Parlando al sito Motorsport.com, Frederic Bertrand, responsabile della FIA per la Formula E e il dipartimento Innovative Sport Activities, ha spiegato che l'esclusione di Gran Turismo 7 dall'edizione dei Motorsport Games del 2022 è stata una decisione concordata con Polyphony Digital.

In pratica, sia la FIA che il team di sviluppo hanno deciso che fosse meglio aspettare in modo da poter effettuare vari miglioramenti a Gran Turismo 7 prima di poterlo utilizzare come gioco ufficiale della sezione eSport dei Motorsport Games, cosa che potrebbe avvenire nel 2023.

"Invierò i miei ragazzi a controllare e, se vedremo che sarà pronto, lo riporteremo indietro", ha affermato Bertrand, "e poi avremo probabilmente un altro progetto nel primo trimestre del prossimo anno con Gran Turismo", ha poi aggiunto, facendo capire come i contatti siano ancora stabili.

Non solo, l'idea di Bertrand sarebbe di poter estendere questa partnership anche ad altri giochi, visto che finora la FIA si è rivolta solo a Gran Turismo e, per la prima volta nel 2022, anche a Assetto Corsa Competizione: "Stiamo pensando alla creazione di un sistema di ranking globale. Quello che vorremmo fare è una sorta di ATP del tennis, trasferito al mondo del Motorsport esport". Un tale sistema di ranking potrebbe consentire una sorta di classifica globale del livello di ogni singolo giocatore, applicato a diversi giochi di guida, ma ovviamente questo è un progetto piuttosto complicato da attuare, al momento.