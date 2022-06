Assetto Corsa Competizione sostituisce Gran Turismo come gioco dei FIA Motorsport Games

FIA ha annunciato che Assetto Corsa Competizione sarà il gioco ufficiale dei FIA Motorsport Games per l'evento del 2022, sostituendo così Gran Turismo che aveva precedentemente occupato tale spazio all'interno delle competizioni eSport ufficiali della Federazione Internazionale dell'Automobile.

Con la perdita della licenza ufficiale FIA in Gran Turismo 7, c'era effettivamente il dubbio che il gioco Polyphony Digital potesse mantenere il suo ruolo centrale all'interno dei FIA Motorsport Games e la conferma del cambiamento è arrivata in maniera inequivocabile da parte della Federazione, che ha annunciato l'utilizzo di Assetto Corsa Competizione come gioco su cui incentrare le gare nel 2022.

La competizione dei FIA Motorsport Games nel 2022 si presenta peraltro estesa, con 17 diverse discipline motoristiche e piloti provenienti da 146 associazioni sportive da tutto il mondo, che si ritroveranno a competere per ottenere le medaglie in palio.

Anche in questo caso si tratta di una competizione per nazioni, dunque ci sarà un vero e proprio medagliere con classifica tra i diversi paesi partecipanti.

Tra le discipline previste c'è anche la categoria eSport, incentrata sulle sfide tra piloti virtuali su una simulazione di corsa: quest'anno si tratterà di gareggiare su Assetto Corsa Competizione, mentre l'anno scorso il gioco su cui si sono sfidati i piloti era Gran Turismo Sport.

La sezione eSport dei FIA Motorsport Games si concentrerà, in particolare, sull'uso delle auto GT3 all'interno di Assetto Corsa Competizione. La presenza della licenza ufficiale FIA ha ovviamente fornito la base per la nuova collaborazione, ma il gioco è comunque cresciuto molto tra i grandi appassionati del genere e questa potrebbe essere un'ulteriore riprova della sua qualità. Lo potete conoscere meglio con la nostra recensione di Assetto Corsa Competizione e in quella dedicata alle versioni PS5 e Xbox Series X|S.