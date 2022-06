Xenoblade Chronicles 3: annunciato un Nintendo Direct dedicato, questa settimana

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3, che andrà in scena proprio questa settimana e precisamente il 22 giugno 2022, alle ore 16:00 italiane.

Si tratta di un evento che sembra essere esclusivamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3, cosa alquanto comprensibile considerando che l'uscita del gioco è ormai molto vicina, essendo fissata per il 29 luglio 2022. L'altra informazione rilasciata da Nintendo è il fatto che la presentazione durerà 20 minuti, dunque un'estensione di notevole entità se riguardante un singolo titolo.



C'era effettivamente da aspettarsi un Nintendo Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3, considerando l'importanza del gioco per Nintendo Switch e la vicinanza con la data d'uscita, ma c'è da dire che in molti speravano probabilmente in un Nintendo Direct a carattere più generico, che potesse riportare notizie anche su altri giochi previsti per la console.

Considerando che Nintendo è stata la grande assente dai vari eventi primaverili che si sono tenuti nel "non-E3" appena trascorso tra Summer Game Fest e altre presentazioni, c'era forse spazio per un livestream a carattere più ampio e in grado di fornire ulteriori informazioni.

In ogni caso, i fan saranno comunque ben felici di sintonizzarsi mercoledì 22 giugno alle ore 16:00 sui soliti canali social di Nintendo, in particolare su YouTube, per seguire la presentazione in diretta. Ovviamente la seguiremo e commenteremo anche noi, riportando tutte le notizie che emergeranno dall'evento.

Ricordiamo che di recente abbiamo visto clip e immagini di gameplay, oltre a un nuovo trailer su Aionios e la data di apertura dei preorder della Collector's Edition in Italia.