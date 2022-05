Xenoblade Chronicles 3: nuove clip e immagini di gameplay

Monolith Soft ha pubblicato delle altre clip e immagini di Xenoblade Chronicles 3 per mostrare altri aspetti del gameplay del gioco. Come al solito ha scelto il suo canale ufficiale su Twitter per farlo.

Le due immagini allegate al tweet svelano il ritorno del sistema di creazione delle gemme. Riku potrà creare delle gemme da collegare ai personaggi. Queste daranno vari benefici, come l'aumento della potenza d'attacco, una maggiore velocità di recupero e così via. Si tratta di un sistema già noto ai fan della serie.

La clip allegata a questo tweet mostra la Talent Art per la classe Xephyr di Mio. Gemini Strike consente di evitare gli attacchi nemici facendo crescere l'aggro. Si tratta di una variazione della formula tradizionale dei tank, con un focus sulle schivate più che sull'assorbimento dei danni.

Per il resto vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 è un uscita il 29 luglio 2022 su Nintendo Switch, in anticipo rispetto alla data annunciata in origine (che cadeva a settembre).