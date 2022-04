Xenoblade Chronicles 3: data d'uscita e trailer, il nuovo RPG arriva in anticipo!

Xenoblade Chronicles 3 ha infine una data d'uscita, annunciata in via ufficiale attraverso un trailer pubblicato in questi minuti da Nintendo: sarà disponibile il 29 luglio 2022, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.

La comunicazione arriva dunque all'improvviso, visto che dopo le precedenti presentazioni non era stata fatta una menzione precisa alla data d'uscita, al di là del periodo previsto per quest'anno verso l'estate, ma invece di un Nintendo Direct dedicato è stato pubblicato direttamente un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra.

Si tratta del nuovo capitolo nella celebre serie di RPG nipponici sviluppati da Monolith Soft per Nintendo Switch. Stranamente, le prime informazioni davano Xenoblade Chronicles 3 in uscita per settembre, dunque questo è uno dei rari casi (praticamente inesistenti, per quanto riguarda questo particolare periodo storico) di gioco la cui data d'uscita viene anticipata rispetto a quanto era stato preventivato.

Nei giorni scorsi avevamo visto l'immagine principale del gioco, che mette in risalto tutti e 6 i personaggi principali che compongono il variopinto cast di Xenoblade Chronicles 3 e anche il nuovo trailer dimostra come la narrazione di questo nuovo capitolo sia piuttosto corale, distribuita sulle storie di tutti i protagonisti presenti, a partire da Noah. Tutti e 6 i ragazzi, infatti, hanno in comune il fatto di essere perseguitati come "mostri" dalle due nazioni da cui provengono.

Il motivo viene mostrato in parte anche nel nuovo trailer del gioco: i personaggi sono in grado di assumere forme potentissime attraverso l'Ouroboros, una sorta di trasformazione in grado di rendere i ragazzi delle entità da guerra estremamente minacciose.