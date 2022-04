Xenoblade Chronicles 3, l'immagine principale con i 6 personaggi spunta a sorpresa

Xenoblade Chronicles 3, la key art

Nintendo of America ha pubblicato a sorpresa quella che sembra essere la key art di Xenoblade Chronicles 3, ovvero l'immagine principale che fa da copertina al gioco, contenente i 6 personaggi principali e alcuni possibili riferimenti alla storia.

Come abbiamo visto in precedenza con le immagini e descrizioni delle Nazioni e dei personaggi, la storia principale di Xenoblade Chronicles 3 ruota soprattutto attorno alla coppia formata da Noah e Mio, ma a quanto pare il cast di eroi è piuttosto ampio e variegato, tanto da comprendere ben 6 eroi nella key art in questione.

Lo stile è quello ormai classico per la serie: i protagonisti si trovano in mezzo a un'ampia ambientazione aperta, con sullo sfondo il titano che caratterizza buona parte della parte narrativa del gioco. Solitamente, la copertina si concentra esclusivamente sui personaggi principali, dunque la presenza di una key art così "affollata" è un elemento nuovo rispetto alla tradizione e sembra indicare una certa importanza da parte di buona parte degli elementi del cast, forse a indicare una narrazione più corale in questo caso.

"Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell'acclamata serie di RPG da Monolithsoft", si legge nella descrizione ufficiale di Nintendo. "I giocatori entreranno nei panni dei protagonisti Noah e Mio in mezzo al caos derivato dalle nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi arrivano da queste nazioni e prenderanno parte in una grande storia con la vita come tema centrale. Esplora un nuovo mondo che si connetterà con il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo su Nintendo Switch a settembre 2022".

Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3, che raccoglie vari dettagli emersi finora sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch.