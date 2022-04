Nintendo Switch, i giochi più scaricati dall'eShop: Kirby e Chrono Cross in testa

Nintendo ha pubblicato le consuete classifiche relative al traffico su Nintendo eShop, che mostrano quali sono i giochi più acquistati e scaricati sul suo negozio digitale integrato, vedendo ancora Kirby e la Terra Perduta primo tra i giochi retail e Chrono Cross, un po' a sorpresa, tra quelli disponibili solo in digitale.

Vediamo dunque la classifica generale dei giochi più acquistati e scaricati da Nintendo eShop, aggiornata al 16 aprile 2022:

Kirby and the Forgotten Land LEGO Star Wars: The Skywalker Saga LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition This War of Mine LEGO Harry Potter Collection Mario Kart 8 Deluxe Pokemon Legends: Arceus Minecraft MLB The Show 22 The House of the Dead: Remake Among Us Mario Party Superstars Cuphead Overcooked 2 Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate Stardew Valley Little Nightmares Sonic Mania LEGO Marvel Super Heroes Deluxe Edition Sonic Forces Moonlighter Complete Edition Don't Starve Together Zelda: Breath of the Wild Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Just Dance 2022 Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville SEGA Genesis Classics

Questa invece è la classifica che riguarda i giochi solo in digitale:

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition The House of the Dead: Remake Among Us Cuphead Stardew Valley Little Nightmares Don't Starve Together Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy Blasphemous Uno Hollow Knight Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto The Mean Greens: Plastic Warfare Star Wars: The Force Unleashed Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! Crash Drive 3 Hob Inside Limbo The Escapists SEGA Ages Sonic the Hedgehog Hentai Uno Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Beat Cop SpongeBob Krusty Cook-Off Nobody Saves the World Sword Art Online: Fatal Bullet SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 Cop Car Police Simulator Chase Golf With Your Friends

Kirby e la Terra Perduta continua a macinare consensi sia sul mercato retail che in digitale, rappresentando una delle maggiori uscite per Nintendo Switch in questo periodo, mentre Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, al di là dei suoi problemi tecnici, ha conquistato una buona quantità di utenti sul mercato digitale.