Halo Infinite: la modalità battle royale è grossa, stile Warzone, per Jez Corden

Halo Infinite sembra proprio destinato a ricevere una sorta di modalità battle royale, con conferme che arrivano da Jez Corden, il quale riferisce che tale porzione di gioco è in sviluppo da tempo presso Certain Affinity e si tratta di qualcosa di grosso e semi-indipendente, sullo stile di Call of Duty: Warzone.

343 Industries non ha mai confermato l'arrivo di un battle royale in Halo Infinite, nonostante in molti si aspettino qualcosa del genere. Anzi, in precedenza aveva fatto capire come non avesse intenzione di seguire questo trend, ma sembra che invece ci stesse pensando già da tempo, se le informazioni del giornalista di Windows Central, solitamente molto affidabile per quanto riguarda le questioni di Microsoft, sono veritiere.

Dal podcast The Xbox Two, Corden ha riferito che la modalità è in effetti una sorta di battle royale, ma anche qualcosa di particolarmente ampio: sarebbe questo l'elemento di gioco in sviluppo presso Certain Affinity, in base alla collaborazione che è emersa già nei giorni scorsi.

Il team ci starebbe lavorando da oltre 2 anni e sarebbe dunque un progetto di grosse dimensioni, che secondo Corden potrebbe essere interpretato come un gioco quasi separato, sullo stile di Call of Duty: Warzone.

L'idea, con questa iniziativa, è soprattutto intercettare anche porzioni di pubblico diverse da quella storica della serie, provenienti appunto da Warzone ma anche Fortnite e Apex Legends. Tuttavia, il suo arrivo si farà comunque attendere, essendo previsto per la Stagione 3 o 4. Potrebbe inoltre avere legami con la modalità Forgia, forze attraverso delle declinazioni sullo stile della modalità Creativa di Fortnite.