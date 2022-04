È arrivato il weekend e in questo caso si tratta di un fine settimana speciale all'insegna della Pasqua. Con la primavera ormai iniziata e le belle giornate che si susseguono (almeno dal punto di vista meteorologico) potrebbe essere l'ideale per una passeggiata, ma la cosa non ci riguarda, parliamo piuttosto di cose serie: cosa giocherete questo weekend?

Le giornate del 16 e 17 aprile 2022 non arrivano immediatamente dopo grandi uscite, visto che questa è stata una settimana piuttosto tranquilla da questo punto di vista. Tuttavia, titoli di enorme rilievo si sono succeduti solo qualche settimana fa e il backlog è già imponente, dunque le scelte non mancano di certo.

Per rimanere alla settimana in corso, ricordiamo che è uscito l'ottimo 13 Sentinels: Aegis Rim su Nintendo Switch, piattaforma che potrebbe rappresentare la casa ideale per il rilancio di questo grande gioco da parte di VanillaWare, che merita sicuramente una risposta ancora più positiva da parte del pubblico e potrebbe trovarla sulla console Nintendo, che sembra particolarmente adatta ad ospitarlo.

La recensione della versione Switch ha infatti confermato tutte le ottime impressioni già emerse dalla versione originale su PS4.

È stata anche la settimana di Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa, la nuova espansione nella lunghissima storia del gioco di carte Blizzard che continua il suo percorso. Per quanto riguarda porting e nuove versioni, è arrivato Road 96 anche su PS5 e Xbox Series X|S, così come Nobody Saves the World su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Nobody Saves the World, un'immagine del bizzarro action RPG di Drinkbox

Quest'ultimo è davvero un ottimo action RPG sviluppato da Drinkbox, che ci aveva già impressionato molto positivamente nella recensione della versione Xbox, essendo stato lanciato inizialmente su Xbox Game Pass.

Tuttavia, molti giocatori saranno ancora impegnati sulle uscite recenti di più grosso calibro, a partire da Kirby e la Terra Perduta per menzionare il più recente, a cui possiamo aggiungere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e anche Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands e Crusader Kings 3 in versione console.