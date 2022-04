Iris and the Giant è gratis su GOG, roguelike a base di carte con stile particolare

GOG sta regalando in queste ore il particolare Iris and the Giant, gioco che può dunque essere scaricato gratis su PC attraverso lo shop digitale, rimanendo nella propria libreria anche al termine della promozione in corso.

All'interno della nuova e ricca mandata di sconti, dedicati in particolare ai giochi indie con gli Indie Spring Sale attualmente in corso, GOG ha anche avviato una nuova iniziativa di "giveaway", regalando in questo caso il bizzarro Iris and the Giant, una sorta di roguelike a base di carte e caratterizzato da uno stile veramente peculiare.

Il gioco può essere scaricato a questo indirizzo nel corso della promozione, che terminerà il 18 aprile 2022.

Iris and the Giant, uno screenshot del particolare deckbuilder roguelike

Sebbene non sia proprio un gioco molto conosciuto, si tratta di un titolo interessante, che merita sicuramente il download soprattutto a zero euro. Iris and the Giant racconta la storia di Iris, una donna che affronta i suoi demoni interiori e i propri ricordi negativi in combattimenti a suon di carte, mentre scala una metaforica montagna per sconfiggere il gigante che si trova in cima.

Tutta la storia è dunque un riferimento a una lotta interiore in corso, per una donna che cerca di sconfiggere depressione e negatività in un percorso di automiglioramento trasfigurato in uno strano roguelike con grafica disegnata in 2D. Qualcosa di simile al noto Celeste, anche se in una forma videoludica decisamente diversa.

Iris and the Giant presenta combattimenti strategici con l'uso di carte, richiedendo la costruzione di un mazzo e la gestione di queste in maniera tattica, il tutto unito anche a una narrazione alquanto toccante e profonda.