Scorn: video con altri 8 minuti di gameplay trapela online per l'FPS horror

Scorn torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay da 8 minuti, apparentemente inedito anche se non è ben chiaro come sia giunto in rete, pubblicato dallo youtuber OpyGam3r e riportato qui sopra per l'interessante sparatutto horror in prima persona.

Negli 8 minuti di video vediamo diverse scene di gameplay senza alcun commento audio, in maniera simile a quanto emerso in precedenza con il video da 14 minuti pubblicato lo scorso ottobre, dunque non possiamo fare altro che vedere quello che succede sullo schermo e fare congetture sul funzionamento del gioco, visto che alcune scene continuano ad essere decisamente strane.

In particolare, si nota come alle fasi più action in pieno stile sparatutto in prima persona, altre situazioni sembrano introdurre delle specie di puzzle, tutti incentrati sull'interazione con bizzarri macchinari che mischiano elementi meccanici con altri organici, in un misto inquietante che rientra perfettamente nello stile generale del gioco.

Come ben sappiamo dall'epoca del suo annuncio, Scorn è chiaramente ispirato allo stile grafico di Hans Ruedi Giger, artista dal tratto inconfondibile che ha contribuito anche a costruire il mito di Alien grazie alle sue visioni d'incubo. Scorn è stato recentemente spostato a ottobre 2022 ma non ha ancora una data d'uscita, con un leak sui giochi Xbox Game Pass che indica questa per il 7 ottobre 2022, ma si tratta ancora di una voce di corridoio.