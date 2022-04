Gear.Club Stradale, la recensione del nuovo racer dagli autori di Test Drive Unlimited

Gear.Club Stradale è il nuovo gioco di guida di Eden Games , il team autore di Test Drive Unlimited e non solo. Parliamo infatti delle persone che hanno creato V-Rally nell'ormai lontano 1998 e il controverso reboot di Alone in the Dark esattamente dieci anni dopo, una branca di Infogrames / Atari che ha chiuso i battenti nel 2003 per poi essere ricostituita dai suoi membri fondatori appena qualche mese dopo.

Struttura

Gear.Club Stradale, la villa e le prime vetture acquistabili nel gioco

Cominciamo col dire che no, Gear.Club Stradale non possiede un'impostazione open world come magari qualcuno sperava, a maggior ragione dopo aver saputo che l'ambientazione principale del gioco è la nostra splendida Toscana. È vero, l'hub di partenza è rappresentato da un'enorme villa dotata di ampio garage, dove parcheggiare le vetture del club di cui facciamo parte, ma l'edificio non può essere effettivamente esplorato né si può girare liberamente per la mappa alla ricerca di eventi a cui partecipare come in Forza Horizon 5.

Ebbene, i limiti del gioco risiedono proprio nella sua struttura, che mai come in questo caso sembra sia stata adattata alla natura premium delle produzioni disponibili su Apple Arcade, piuttosto che disegnata fin dall'inizio con in mente la piattaforma in abbonamento per iPhone, iPad e Apple TV. Lo testimonia un sistema di progressione piuttosto lento e pieno di grinding, in cui bisogna cimentarsi con gli stessi eventi ancora e ancora nel tentativo di guadagnare l'esperienza necessaria a salire di livello e sbloccare ulteriori contenuti.

Questi ultimi sono costituiti da nuovi tracciati (nello specifico porzioni inedite di scenari che magari abbiamo già visto), nuovi oggetti estetici, nuovi potenziamenti strettamente legati al grado raggiunto e alle risorse ottenute, e infine nuove vetture, acquistabili utilizzando la valuta virtuale del gioco ma disponibili presso i concessionari entro un fastidioso limite di tempo, che dovrebbe in qualche modo mascherare l'esiguità del parco macchine.

L'esperienza appare dunque fin troppo basilare nelle sue dinamiche e parecchio limitata: si sceglie uno degli eventi disponibili a rotazione, si gareggia con una delle auto del proprio garage, si ottengono eventualmente soldi e oggetti e li si impiega per ottenere potenziamenti o nuove vetture, chiaramente dopo aver portato a termine un certo numero di corse. Non c'è una carriera propriamente detta, né tantomeno sono presenti modalità multiplayer: enormi mancanze per un racer che dovrebbe puntare sulla socialità.