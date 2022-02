Xenoblade Chronicles 3, scopriamo l'attesissimo JRPG annunciato ieri durante il Nintendo Direct

Che Monolith Soft stesse lavorando a qualcosa di Xeno era il segreto di Pulcinella, ma che il trailer di Xenoblade Chronicles 3 arrivasse così all'improvviso alla fine di un Nintendo Direct all'insegna del JRPG, era molto meno prevedibile. E se c'è ancora qualcuno che si chiede come mai la bomba finale sia stata proprio uno Xenoblade invece di un Breath of the Wild 2, bisogna tenere presente che la serie è diventa super rappresentativa per Nintendo Switch, ha venduto tantissimo e ha spalancato le porte del genere a una platea ancora più ampia.

La fusione di due mondi

Xenoblade Chronicles 3, la nuova protagonista appartiene ai Gormotti come Nia

Partiamo dalla fine, visto che le parole del presentatore Shinya Takahashi, per quanto criptiche, sono importantissime per inquadrarlo meglio. Takahashi ha rivelato, infatti, che "Xenoblade Chronicles 3 narrerà il futuro condiviso dei mondi di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2": lui lo dice come se fosse un dettaglio da niente, ma già immaginiamo i cultori della serie che si rannicchiano in posizione fetale a ragionare su come questo sia possibile. In realtà, che i due mondi potessero incrociarsi lo avevamo ipotizzato in tanti e per tanto tempo, specialmente dopo il finale di Xenoblade Chronicles 2 che chiariva i collegamenti narrativi tra i due giochi e prevedeva uno sconvolgimento importante per il mondo di Alrest.

Poi c'era stato Xenoblade Chronicles: Definitive Edition col suo capitolo aggiuntivo intitolato "Un futuro comune" che aveva fatto pensare a chissà cosa ma che alla fine si riferiva soltanto al futuro di quel mondo e dei suoi abitanti. Il fatto è che la storia era incentrata sull'arrivo di strane creature che passavano per misteriosi portali interdimensionali, e uno di questi mostri, in particolare, proveniva direttamente da Xenoblade Chronicles 2. Quindi un collegamento c'era, e forse Xenoblade Chronicles 3 lavorerà proprio su questa sottotrama.

In un comunicato successivo alla pubblicazione del trailer, il director e scrittore Tetsuya Takahashi ha precisato che le due colossali forme che appaiono nell'ultima scena del trailer - e che con ogni probabilità andranno a essere la copertina del gioco - appartengono proprio alla spada del Bionis di Xenoblade Chronicles e al corpo del titano Uraya di Xenoblade Chronicles 2. Come sia possibile questa situazione non l'ha voluto dire, ma ha raccontato che l'idea risale a prima che cominciasse lo sviluppo del secondo episodio, quindi non è una trovata buttata lì tanto per cavalcare l'entusiasmo dei fan. Considerati i precedenti di Takahashi - XenoSaga su tutti - tendiamo a credergli.

Xenoblade Chronicles 3, tornano gli Alti Entia del primo episodio

Il trailer, poi, mette in scena una serie di rimandi visivi ai due titoli precedenti. A parte i paffuti Nopon, che compaiono in ogni gioco - compreso il compianto Xenoblade Chronicles X dell'era Wii U - quello che più salta all'occhio è la protagonista appartenente alla specie dei Gormotti come Nia di Xenoblade Chronicles 2, ma anche la presenza di vari personaggi mascherati e non, tra cui uno giocabile, che appartengono alla specie di Melia di Xenoblade Chronicles, e cioè gli Alti Entia.

Sui social, Nintendo ha spiegato meglio i retroscena: il mondo di Aionos (Aion... come il boss finale di Xenoblade Chronicles 2?) è diviso dal conflitto tra due nazioni, Keves e Agnus. La prima ha sviluppato una tecnologia fantascientifica, costruito armi da fuoco e macchine da combattimento pilotabili dall'interno che ricordano tanto ma proprio tanto i Mechon. Agnus è una nazione che ha imparato a manipolare l'etere e a infonderlo nei suoi robot automatizzati. I sei protagonisti appartengono a queste fazioni ma finiranno per unire le forze contro un nemico comune, come in ogni buon JRPG che si rispetti.