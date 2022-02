Lenovo Legion è stata premiata come Best New Community ai Community Industry Awards 2022

Lenovo ha annunciato in queste ore che Lenovo Legion Community, la sua piattaforma per la costruzione di una community riunita intorno al marchio in questione, ha vinto il premio come Best New Community 2022 ai Community Industry Awards di CMX, vittoria ottenuta tra più di 182 community in gara a livello globale.

La Legion Community, come avevamo riportato in precedenza all'epoca del lancio, è una piattaforma su esport, promozioni ed eventi gaming definita da Lenovo come uno "spazio per i gamer, per incontrare e conoscere altri giocatori, per commentare i nuovi titoli, organizzare sfide e condividere le ultime novità".

Tutti possono partecipare alle Gaming Night: sessioni di gaming online in cui i membri della community e lo staff possono giocare insieme.

Lenovo Legion Community in un'immagine promozionale

Durante le partite ci sono spesso ospiti da alcuni tra i team eSport più accreditati e famosi player, con momenti di confronto in cui è possibile incontrarsi e chiedere consigli ai pro player, condividere idee e altro.

La Legion Community, comunica Lenovo, è cresciuta significativamente dal suo lancio nel marzo 2021. Ad oggi è operativa in diverse aree nella regione EMEA tra cui Middle East, Nordics, Italia, Spagna, Francia, Polonia e Russia. La Legion Community è la prima community gaming di brand al mondo accessibile anche in lingua araba.

Alberto Spinelli, EMEA Chief Marketing Officer, Lenovo, ha commentato: "Questo riconoscimento è un risultato eccezionale per la Community Legion, che rappresenta un asset fondamentale per il nostro brand, ed è completamente dedicata ai fan. Ci consente di creare una reale connessione con i nostri clienti e migliorare ulteriormente l'esperienza con il mondo Legion, grazie a contenuti interessanti e uno spazio comune dedicato al gaming. Supera ogni confine, contiamo moltissimo sul futuro di questa community".