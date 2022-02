Pokémon Unite: iniziano le qualificazioni per i Campionati Mondiali 2022

The Pokémon Company ha annunciato l'avvio dei Campionati Mondiali 2022 di Pokémon Unite. A partire dal mese corrente, cioè febbraio, si terranno le qualificazioni mensili in tutte le aree geografiche. Il montepremi per cui concorreranno i giocatori è superiore a 1 milione di dollari, di cui 500.000 solo nei Campionati Mondiali.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

I giocatori sono invitati a formare delle squadre per affrontarsi in lotte 5 contro 5 nella modalità torneo di Pokémon UNITE. Da febbraio a giugno, ogni mese si terranno degli eventi di qualificazione aperti a tutti e senza costo di partecipazione, ai quali i giocatori potranno partecipare utilizzando la versione di Pokémon UNITE per Nintendo Switch, iOS o Android.

Nella prima stagione del campionato potranno sfidarsi gli Allenatori provenienti da sette aree geografiche: America del Nord, America del Sud, Europa, Oceania, Giappone, Corea del Sud e Asia Pacifica. Gli eventi saranno aperti solamente a coloro che hanno compiuto almeno 16 anni.

Le iscrizioni a ciascun evento del campionato di Pokémon UNITE saranno aperte a tutti via Battlefy. I giocatori potranno partecipare esclusivamente nell'area geografica in cui sono residenti e possono formare squadre solo con giocatori provenienti dalla stessa area.

