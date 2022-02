ESL Flowe Championship: annunciati i campioni italiani, chiusa la seconda edizione

Chiusa la seconda edizione dell'ESL Flowe Championship, torneo esport con un occhio puntato verso l'ecologia. Annuciati anche i campioni italiani: il titolo di campione italiano di Gran Turismo Sport è andato a Vincenzo Giorgio WILLIAMS_GIO Mangano, mentre lo stesso titolo per Apex Legends è andato al team ANC Outplayed.

Gran Turismo Sport, uno dei giochi del torneo

Come riportato sul comunicato stampa ufficiale, a caratterizzare questa stagione è stata la piantumazione di alberi sul territorio italiano - per compensare tutti i kg di CO2eq emessi nell'arco del campionato - con un totale di 240 alberi in entrambe le edizioni.

Il tournament organizer italiano ha organizzato ancora una volta magistralmente uno dei tornei più innovativi dell'intero panorama esports italiano, con la partecipazione dei migliori giocatori italiani di PlayStation 4 (PS4).

A raccontare le emozioni adrenaliniche della finale e a trasformarle in parole sono stati per Gran Turismo Sport Luigi Ragoni e Bryan "Bryanbox" Ronzani come Co-Host, Andrea Facchinetti e Amos Laurito i due caster, Carolina Tedeschi e Emilio Cozzi Analyst. Per Apex Legends ancora una volta Ragoni e Ronzani come Co-Host, Edoardo "Eddie" Cianciosi e Damiano "Son Damy" Santi i due caster, Hal e Giulia "GiuliaFocaccina" Scala.

A sottoscriverne il successo, parlano ancora una volta i numeri: più di 1000 partecipanti ai tornei, 10 ospiti negli studi di ProGaming Italia a Bolzano, più di 300.000 views e oltre 200.000 spettatori unici, più di 1.5 Milioni di reach e 3.7 Milioni di impression, che dimostrano come l'ESL Flowe Championship sia stato vissuto con grande passione da tutti gli attori coinvolti in questo emozionante spettacolo.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto degli ottimi risultati per la seconda edizione del primo campionato eco-green al mondo. Il tema della sostenibilità nell'ecosistema esport è uno dei valori fondamentali della nostra realtà e per creare prodotti e spettacoli di qualità e ad alto engagement è indispensabile avere degli ottimi partner Flowe e Sony Interactive Entertainment Italia" - Nicoletta Schenk - Brand Communications Director ProGaming Italia

"Quella dell'ambiente è una sfida globale, in tutti i settori è necessario chiedersi quale sia l'impatto prodotto con le proprie attività e quali possono essere i modi per ridurlo. I risultati di questa seconda edizione del torneo dimostrano che la compensazione di CO2 è un modello applicabile anche al mondo del gaming e siamo particolarmente soddisfatti di questa sperimentazione. Speriamo che la consapevolezza degli appassionati di gaming continui a rafforzarsi, in modo che possano unirsi a noi nella costruzione di un futuro migliore e più verde" - commenta Ivan Mazzoleni, CEO di Flowe.