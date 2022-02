Microsoft punta a una maggiore apertura degli store: come cambierà Xbox?

Nella dichiarazione di intenti programmatici pubblicata ieri da Microsoft in vista anche dell'acquisizione di Activision Blizzard si fa chiara menzione di una volontà di aprire maggiormente gli store digitali per venire incontro a sviluppatori e utenti, ma questo come si rifletterà su Xbox e il suo specifico store?

Questo aspetto viene preso in esame oggi in un approfondimento di The Verge, che esplora l'elemento maggiormente relativo agli store che ha una grande importanza, nonostante abbia fatto meno rumore della conferma che Call of Duty rimarrà anche su PlayStation (e potrebbe essere portato addirittura su Nintendo Switch). Microsoft ha difeso il proprio modello di business durante il famoso processo tra Epic e Apple su questo argomento, ma non c'è dubbio che i riflessi di quel movimento comincino a vedersi, a prescindere dai risultati effettivi in tribunale.

La casa di Redmond ha fatto presente come la vendita di console non consenta di trarre profitto nel mercato videoludico, ma che sia trainante però per il fondamentale diffondersi degli store digitali proprietari, che consentono invece i maggiori guadagni.

Microsoft: il CEO Satya Nadella si è detto piuttosto tranquillo sull'acquisizione di Activision Blizzard

Una trasformazione radicale di Xbox Store avrebbe conseguenze pesanti su tutto l'ambito di Xbox in termini di console e al momento in effetti non è in esame in maniera totale.

Gli 11 principi elencati ieri dal presidente di Microsoft Brad Smith nel famoso blog ufficiale riguardano lo store relativo a Windows principalmente e in parte anche Xbox Store, il quale si atterrà nell'immediato a 7 di questi 11 punti. In pratica verranno attuati sullo store della console i primi 7 principi, ovvero quelli divisi nei primi tre gruppi: