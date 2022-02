Earthbound: Nintendo ha pubblicato la guida ufficiale in forma gratuita

In occasione del rilascio del gioco per gli abbonati a Nintendo Switch Online, Nintendo ha pubblicato la guida ufficiale di Earthbound in forma completamente gratuita come PDF.

Guida ufficiale di Earthbound

La guida ufficiale di Earthbound fu pubblicata nel 1995, insieme alla versione nord americana del gioco. Era composta da 128 pagine e, come potete immaginare, spiegava per filo e per segno come finire l'avventura, svelandone anche i segreti più reconditi.

Probabilmente Nintendo ha deciso di rendere disponibile la guida per aiutare i giocatori moderni, che potrebbero essere messi in difficoltà da un titolo del passato. Oppure lo ha fatto per dare un simpatico omaggio ai suoi abbonati.

Comunque sia, Earthbound e Earthbound Beginnings sono ora disponibili su Nintendo Switch e sono ancora un gran bel giocare, nonostante gli anni passati dalla loro pubblicazione originale (in realtà Earthbound Beginnings è arrivato dalle nostre parti molto tardi, ossia nel 2015, sulla Virtual Console di Wii U).

Chissà se Nintendo ascolterà i fan e prima o poi tradurrà ufficialmente anche Mother 3 (Earthbound 3), che per ora rimane solo in giapponese e relegato al Game Boy Advance.