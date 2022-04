Xbox Game Pass, aprile 2022: annunciati i giochi della seconda metà del mese

Xbox Game Pass svela la lineup di giochi in arrivo nella seconda metà di aprile 2022 all'interno del catalogo liberamente accessibile agli abbonati del servizio Microsoft, con un totale di 5 nuovi titoli aggiunti e 2 che vanno invece ad ingrossare le fila dei giochi utilizzabili in Cloud.

Ecco i giochi in arrivo nella seconda metà di aprile 2022 su Xbox Game Pass:

F1 2021 - (EA Play) Cloud, 19 aprile

Need for Speed Hot Pursuit Remastered - (EA Play) Cloud, 19 aprile

Turnip Boy Commits Tax Evasion - Xbox, PC e Cloud, 19 arile

7 Days to Die - Xbox, PC e Cloud, 26 aprile

Research and Destroy - Xbox e PC, 26 aprile

Bugsnax - Xbox, PC e Cloud, 28 aprile

Unsouled - Xbox e PC, 28 aprile

Oltre ai due noti, già presenti in catalogo ma ora disponibile anche su Cloud, gli altri sono principalmente giochi indie. Turnip Boy Commits Tax Evasion è un bizzarro ibrido tra dungeon crawling e puzzle game, che mischia un aspetto carino a tematiche alquanto torbide, il tutto con uno spirito estremamente umoristico.

7 Days to Die è un gioco open world in stile sparatutto in prima persona con elementi survival horror e Tower defense, creando dunque un particolare misto rafforzato dalla solita ambientazione da invasione dei morti viventi post-apocalittica.

Xbox Game Pass, i giochi della seconda metà di aprile 2022

Research and Destroy è un gioco con scontri a turni che pone tre brillanti scienziati alle prese con un'invasione di orde soprannaturali da distruggere con armi create in maniera geniale dai loro intelletti.

Bugsnax è probabilmente il gioco più noto del nuovo lotto: uscito come uno dei giochi di lancio di PS5, il particolare adventure a base di bizzarri animali arriva ora anche su Xbox, portando con sé tutto il suo particolare carisma. Infine, Unsouled è un action RPG incentrato su scontri corpo a corpo tecnici e dotati di un sistema di combo particolarmente sviluppato.

Per il resto, abbiamo visto i giochi che lasceranno il catalogo l'1 maggio 2022 e anche i cinque giochi già confermati in arrivo su Xbox Game Pass a maggio 2022 al day one.