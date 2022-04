Xbox Game Pass, maggio 2022: già 5 giochi confermati in arrivo al day one

Siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale sulla seconda mandata di aprile 2022 per Xbox Game Pass, ma già ci sono 5 giochi confermati in arrivo a maggio 2022 al day one nel catalogo accessibile liberamente dagli abbonati al servizio Microsoft.

In base a quanto riferito in precedenza, questi sono i giochi previsti da tempo in arrivo a maggio 2022 al lancio su Xbox Game Pass:

Ovviamente si tratta ancora di una lista parziale, considerando che l'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo a maggio per Xbox Game Pass arriverà soltanto fra alcune settimane e saranno suddivisi nelle due solite mandate tra prima e seconda metà del mese, ma già queste sono le conferme che abbiamo al momento.

Trek to Yomi, uno screenshot del gioco

Citizen Sleeper è un particolare e complesso RPG ad ambientazione fantascientifica, basato su una notevole libertà di scelta data al giocatore. Trek to Yomi, di cui abbiamo visto nei giorni scorsi quindici minuti di gameplay, è un action adventure a scorrimento incentrato sul Giappone feudale, mentre Eiyuden Chronicle: Rising è un JRPG di stampo classico, considerando il successore spirituale di Suikoden e sviluppato da alcuni degli stessi autori.

Sniper Elite 5 è il nuovo capitolo dello sparatutto con elementi tattici incentrato sulla figura del tiratore scelto nella Seconda Guerra Mondiale, mentre Pac-Man Museum è una reinterpretazione del classico Namco, per celebrarne la storia. Per il resto, rimaniamo intanto in attesa dell'annuncio sui giochi della seconda metà di aprile 2022, dopo aver visto quelli della prima metà del mese.