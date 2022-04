Pokémon Unite supera i 70 milioni di download, tra Nintendo Switch e mobile

Pokémon Unite ha superato i 70 milioni di download in totale, tra Nintendo Switch e piattaforme mobile, in base a quanto riferito da Serebii, fonte decisamente affidabile per quanto riguarda le informazioni relative al celebre brand.

Accolto non proprio positivamente all'epoca del suo primo annuncio, quando il trailer di presentazione su YouTube aveva raccolto una notevole quantità di dislike (quando ancora era possibile inserirli), il gioco si è invece dimostrato un successo sul lungo termine, a giudicare da questi nuovi numeri.



A quasi due anni di distanza dall'annuncio, Pokémon Unite ha dunque superato i 70 milioni di download sulle piattaforme su cui è presente, ovvero Nintendo Switch e mobile: trattandosi di un free-to-play, i download ovviamente non corrispondono a delle vendite, ma considerando l'economia insita in un gioco del genere, una base di utenti così ampia starà probabilmente portando dei notevoli profitti.

Il gioco è un MOBA incentrato sull'uso dei Pokémon, ognuno con le proprie caratteristiche storiche. Sviluppato da TiMi Studio Group e pubblicato da The Pokémon Company, ha ricevuto costantemente aggiornamenti e nuovi contenuti, cosa che rivela una certa vivacità del gioco anche a distanza di anni. Proprio nei giorni scorsi ha preso il via l'evento di Pasqua con il debutto di Azumarill, mentre il mese scorso aveva ottenuto l'update 1.4.1.7.