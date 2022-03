Pokémon Unite: l'update 1.4.1.7 introduce gli obiettivi con premi e Duraludon

TiMi Studios ha pubblicato la patch 1.4.1.7 di Pokémon Unite. Si tratta di un aggiornamento corposo che non solo modifica il bilanciamento di alcuni Pokémon, ma aggiunge anche un nuovo sistema di obiettivi e introduce Durandon nel roster del MOBA.

Duraludon come accennato è stato aggiunto con questa aggiornamento, ma sarà disponibile solo a partire dalla giornata di domani. Come al solito per poterlo utilizzare sarà necessario prima acquistare la sua licenza presso l'Associazione Lotta Unite, in cambio di monete o gemme Heos.

L'altra novità particolarmente interessante di questa patch di Pokémon Unite è l'integrazione di un sistema di achievment, chiamati "Traguardi". Si tratta di una serie di obiettivi opzionali, suddivise tra sfide generiche e altre specifiche per i vari Pokémon del gioco, come ad esempio mandare al tappeto tre Pokémon con una combo o congelare gli avversari 8 volte in una lotta nei panni di Nintales. Ogni obiettivo ha tre step, da bronzo a oro, ognuno dei quali ricompensa il giocatore con vari premi, come ad esempio i coupon Heos.

Pokémon Unite, sono arrivati i Traguardi, con ricche ricompense da riscattare

Infine sono state apportate varie modifiche al bilanciamento di vari Pokémon, tra cui Blastoise, Mr. Mime, Lucario e Eldegoss. Nelle prossime ore le note ufficiali saranno disponibili in italiano sul sito ufficiale di Pokémon Unite, che trovate a questo indirizzo, ma nel frattempo potete leggere quelle in inglese su Serebii.net.