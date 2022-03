Offerte Amazon: SSD interno compatibile con PS5 in sconto, un FireCuda 530 da 7.300 MB/s

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD FireCuda 530 interno da 500 GB compatibile con PS5. Lo sconto segnalato è del 20%, ovvero di 30.60€. Il prezzo pieno per questo SSD indicato da Amazon è 154.90€. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, è stato alle volte più alto. A inizio mese, questo SSD era in sconto a poco meno di 130€. Il prezzo attuale, però, è migliore ed è il più basso mai proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD FireCuda 530 propone velocità fino a 7.300 MB/s. Include un dissipatore di calore ed è compatibile con PS5. Dispone di una garanzia limitata di cinque anni e a tre anni di Rescue Data Recovery Service per il recupero dati. Questo modello propone anche capacità superiori ai 500 GB: è disponibile in 1 TB, 2 TB e 4 TB. Questi modelli, però, non sono al proprio prezzo minimo storico.

SSD FireCuda 530 da 500 GB

