Dark Souls The Roleplaying Game è pieno di problemi, alcuni anche seri

Dark Souls: The Roleplaying Game è finalmente disponibile in alcune parti del mondo, ma i giocatori non hanno potuto festeggiare poiché il libro delle regole da 500 pagine incluso è pieno di errori, alcuni minori, alcuni molto seri.

Precisamente, i giocatori di Dark Souls: The Roleplaying Game hanno indicato tramite Reddit che il libro delle regole include molteplici errori di battitura: un esempio è "profeciencies" (si scrive proficiencies), ma anche "radient" (invece di radiant). Si tratta di sbavature fastidiose ed evitabili, ma non sono il problema maggiore. Viene infatti indicato che la classe del Cavaliere inizia il gioco con un numero di punti Forza inferiori a quelli necessari per indossare la propria armatura di partenza. Allo stesso modo, la classe del mago inizia con delle statistiche che non le permettono di usare l'arma raccomandata.

Un artwork di Dark Souls: The Roleplaying Game

Steamforged, creatore, ha affermato che ascolterà tutti i feedback e correggerà i problemi nella versione digitale del libro, ma ha anche affermato che i problemi non dovrebbero limitare la giocabilità. Il team ha detto, in traduzione: "Presso Steamforged, il nostro obiettivo primario è sempre quello di creare esperienze tabletop avvincenti che catturino il cuore e l'immaginazione dei nostri fan, immergendoli in mondi vividi in cui possono perdersi di volta in volta".

"Sebbene riteniamo di aver raggiunto questo obiettivo con Dark Souls: The Roleplaying Game alla luce delle schiaccianti recensioni positive, riconosciamo le preoccupazioni che alcuni hanno sollevato e prendiamo seriamente in considerazione tutti i feedback. Queste preoccupazioni non dovrebbero influenzare la giocabilità del gioco, ma ci sforziamo sempre di migliorare i nostri processi per garantire che i nostri fedeli fan continuino a divertirsi con i giochi da noi pubblicati".

Il libro delle regole in discussione era incluso nei pre-order delle Collector's Edition, che sono state rese disponibili in Europa e nel Regno Unito lo scorso mese per i primi acquirenti. L'uscita negli USA è attesa per maggio.

Se siete fan di tutto quello che centra con Dark Souls, vi segnaliamo questa piccola impresa: Dark Souls 3 è stato completato senza mai fare un singolo passo.