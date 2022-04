PS5: dati di vendita in Giappone dopo un anno e mezzo, ecco il confronto con PS4

Tramite Famitsu, abbiamo modo di scoprire quante unità di PS5 sono state vendute in Giappone, calcolate fino al 3 aprile 2022. La console di casa Sony è stata in grado di superare 1.5 milioni di unità, in circa un anno e mezzo. PS4, in un periodo di tempo simile, aveva registrato numeri molto simili.

Precisamente, secondo Famitsu, PS5 ha venduto un totale di 1.528.183 unità. Ricordiamo che quelle della testata giapponese sono cifre non sempre precise fino all'ultima unità, ma il potenziale errore è di certo inferiore a 28.000 unità, quindi possiamo considerare questo piccolo traguardo raggiunto.

Per darvi un punto di confronto, dovete sapere che PS4 - dopo un periodo di tempo simile (ovvero a luglio 2015, visto che PS4 è arrivata in Giappone a febbraio 2014) - era stata in grado di vendere circa 1.480.000 secondo i dati di Famitsu.

PS5 si difende anche in Giappone

Pare quindi che PS5 stia mantenendo un buon ritmo, considerando anche che questo inizio di generazione è stato piagato da limiti di produzione. Ovviamente il successo di PlayStation 5 è nulla in confronto a Nintendo Switch, ma si tratta comunque di numeri positivi per Sony, considerando il recente passato del marchio in terra nipponica.