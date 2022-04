Overwatch 2: Blizzard annuncia una presentazione con gameplay su Sojourn per oggi

Blizzard ha annunciato una nuova presentazione per Overwatch 2 fissata per oggi con un livestream speciale dedicato principalmente a Sojourn, uno dei nuovi eroi che saranno introdotti con il secondo capitolo della serie.

Ieri abbiamo visto il trailer che racconta la storia di Sojourn, mentre per oggi c'è una nuova presentazione in livestream fissata, il 14 aprile 2022 alle ore 20:00 italiane, con un video che comprenderà elementi di gameplay e altre caratteristiche tutte legate al personaggio di Sojourn, una delle prime novità annunciate per il cast in Overwatch 2.

Gli streamer Briggsycakes e FindingKyky sono stati incaricati di condurre la presentazione, insieme agli sviluppatori di Blizzard responsabili di Overwatch 2, e sarà l'occasione ideale per vedere del nuovo gameplay effettivo sul gioco in sviluppo. Gli elementi principali del livestream, a quanto pare, sono infatti un gameplay trailer di Sojourn e una serie di domande e risposte tra community e sviluppatori.



Sojourn è stata già mostrata in passato ma senza mai una presentazione approfondita sulle sue caratteristiche: sappiamo che ha alcuni innesti cibernetici e che usa una railgun, oltre ad essere probabilmente un eroe incentrato sul DPS, o danno per secondo.

È comunque una rara occasione per vedere un eroe completamente nuovo nel mondo di Overwatch, oltre alla possibilità di vedere qualcosa di Overwatch 2, il nuovo capitolo di cui c'è una prima beta in arrivo questo mese su PC, a partire dal 26 aprile 2022.